Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos Arefe Günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti. Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir” dedi.