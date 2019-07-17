Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com verilerine göre elektrikli otomobil sahipleri yüzde 75 daha az MTV ödüyor. Kullanımı yaygınlaştırmak için Türkiye ve dünyada birçok çalışma yapılan elektrikli otomobiller 2018 yılında, MTV zammından en az etkilenen otomobil türü oldu. Yapılan incelemede MTV 2019 yılında yüzde 15,9 oranında artış gösterirken; benzinli ve dizel olanlara kıyasla elektrikli otomobillerin, yüzde 75 daha az vergiye tabi tutulduğu bildirildi. 2019 yılında 1-3 yaş arası, 46 bin 300 TL’ye kadar olan benzinli ve dizel otomobiller için 861 TL belirlenirken aynı özellikteki elektrikli otomobiller için 215 TL vergi oranı uygulanıyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde MTV oranının aracın motor gücünün kW cinsinden değerine göre değişiklik gösterdiği belirtildi.