Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Evsel çöplerle geri dönüştürülebilir ürünlerin ayrılmasıyla başlayıp bu atıkların değerlendirilerek sıfır atığa ulaşmayı sağlayacak çalışma kapsamında artık sokakta geri dönüştürülebilen ambalaj atıklarını geçim kaynağı yapan atık toplayıcıları, artık özgürce çalışabilecek. Söz konusu gelişmeyi gazetemize değerlendiren Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman “Sokakta 500 binden fazla toplayıcı var. Geri dönüşüm sisteminin yüzde 80’ini ayakta tutuyoruz. Öte yandan 50 milyar liralık geri dönüşüm sektörüne de büyük katkımız var. Ülke ekonomisine ise yılda 15 milyar lira kâr sağlıyoruz. Maddi getirilerin yanı sıra yılda 35 milyon ağacın da kesilmesini önlüyoruz” dedi.

Daha önce kendilerinin belediyeye başvurduğunda “Sizin yönetmelikte yeriniz yok, birlikte çalışamayız” cevabı aldıklarını söyleyen Karaman, artım belediyelerle ortak çalışabilecekleri için sevinçli olduklarını söyledi. Yayınlanan yönetmelikle, kamu kurum ve kuruluşları 1 Haziran 2020’de, nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehir ilçelerinin de 31 Aralık 2020’de Sıfır Atık projesine geçmesi zorunlu olacak.

ATIK TOPLAYANA CEZA KESİLİYORDU

Karaman “Bir önceki yönetmelikte belediyeler bir yandan engelliyor, bir yandan da ceza kesiyordu. 2016’da ön-ce toplayanlara 40 bin lira, ardında da atıkları satın alan firmalara 140 bin lira ceza kesildi. Biz çalışamadık, geri dönüşüm sistemi çökme noktasına gelmişti. Bunlar artık bitti” dedi.

KİRLİ ELBİSELERLE DOLAŞMAYACAKLAR

Kirli elbiselerle çalışıldığı için tepki aldıklarını söyleyen Karaman şöyle dedi: Türk-İş’in desteğiyle sokakta çalışan arkadaşlarımıza kıyafet dağıttık. Onlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimler verdik. Tek derdimiz ekmek. Bunu defalarca anlattık. Kamuoyunun kesinlikle güvenlik derdi olmasın.