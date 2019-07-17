Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1979 yılında Almanya’da 4 mağazayla organize perakende ev geliştirme alanında faaliyet göstermeye başlayan ve 1997’de giriş yaptığı Türkiye’de 16 mağazası bulunan Praktiker’in şirket hisseleri, 2014’te Hasan Yalçın’a ait Uygulama Yapı Marketleri AŞ’ye devredilmişti. Toplam mal varlığı 12 milyon 490 bin lira, borcu da 38 milyon 407 bin lira olan şirketin Axix, Biz Cevahir, Taurus, Atlas Park Adıyaman Park ve İst Marina mağazalarının kapatılmasına onay verildi.