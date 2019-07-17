Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin pahalı olduğu dönemler geride kaldı. KOBİ’ler yeni dönemde birçok yazılım ve ürünü daha uygun fiyatlara bulup dijital dönüşümün startını verebiliyor. IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, eskiden teknolojinin pahalı olduğunu ancak yeni dönemde bir çok ürünün daha uygun fiyatlara bulunup cihazlara uzaktan müdahale edebilmenin de mümkün olduğunu vurguladı. Öztürk şirketlerin niçin dijitalleşmesi gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: Dijital dönüşüm işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan ve onlara rekabet avantajı getiren bir iş stratejisidir. Dijitalleşmeyi doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde yeni pazarlara açılma ya da yeni alanlarda ürün gamı geliştirme gibi konularda avantaj sağlar; rekabette hep önde olursunuz. Şu anda bile geleceğe yatırım yapmayan, dijital dönüşümü önceliklendirmeyen şirketlerin rekabette zorlandığını görüyoruz; bu, çok yakında daha da dikkat çekici olacak.