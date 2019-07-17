Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poyraz ve beraberindeki heyet, ilk olarak KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Bakan Oğuz ve Genel Müdür Poyraz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Oğuz, Poyraz'ın hem hayırlı olsun hem de iş birliği ziyaretinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Poyraz'ın Kıbrıs'a özel bir ilgisinin olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Özellikle tarım ve hayvancılık alanında geçmişte yapılmış işlerin geliştirilmesi ve yeni neler yapabileceğimiz üzerinde konuştuk. Bundan sonra yapılacak plan ve projelerin nasıl hayata geçirileceği üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Mevcut şartlardaki iş birliğimizi geliştirmemiz konusunda mutabık kaldık. Ülkemizde alım garantili ürün yapılması, üretici ile çiftçiye daha fazla gelirin elde ettirilmesi ve pazar sorunu yaşamadan üreticinin gerçekten sektörün içinde kalmasıyla ilgili açılımları konuştuk. Bunların geliştirilmesiyle ilgili kendileri bize yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden ilişki içerisinde olduklarını belirten Oğuz, bunun üzerinden tarımsal ürünlerin çeşitliliği, yeni ürünlerin ekilmesi ve hayvan ticaretinin geliştirilmesi anlamında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Oğuz, "Amacımız KKTC'de tarımsal ve hayvansal anlamda üreticinin hem kaliteli ürün üretmesi hem bu ürünü pazarlaması ve daha fazla gelir etmesidir. Bu, kalkınmamıza fayda sağlayacaktır." dedi.

"Verimli bir çalışma toplantısı yaptık"

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi ailesi olarak Bakan Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Poyraz, şunları söyledi:

"Daha öncesinden başlamış bir iş birliğimiz vardı, onu inşallah yeni dönemde de nasıl genişletebilirizin arayışı içindeydik. Bugün güzel verimli bir çalışma toplantısı da yaptık. Özellikle Tarım Kredi olarak buraya iştiraklerimizle birlikte Gübretaş, Tarım Kredi Yem AŞ ve Tarım Kredi Birlik AŞ'den üst düzey yönetici arkadaşlarla birlikte geldik. Esas amacımız, her iki ülkenin de menfaatlerini maksimize edecek bir iş birliği oluşturmak. Bu çerçevede de özellikle Türkiye'nin ihtiyacı olan, yurt dışından temin etmek durumunda kaldığı ürünlerin önümüzdeki dönemde KKTC'deki çiftçilere sözleşmeli üretimle ürettirip Türkiye'ye götürülmesi noktasında bir iş birliği çalışması oldu."

"Ziyaretimizin esas amacı, bir taraftan Kıbrıs'ın ihtiyacı olan ürünleri buraya getirmek, aynı zamanda Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri de öncelikle buradan tedarik etmek için bir iş birliği platformunun oluşturulmasıydı." diyen Poyraz, şöyle devam etti:

"Zaten Kıbrıs'la ilgili olarak Kıbrıs'ın dünyaca ünlü hellim peynirinin Türkiye'ye taşınması, oradan uluslararası pazara da taşınması noktasında bir iş birliği protokolünü buradaki kooperatifimizle imzalamıştık, o çalışmalarımız da devam ediyor. İlişkilerimizi önümüzdeki dönemde daha da arttırmak için gayrette bulunacağız."

Genel Müdür Poyraz ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Başkanı Bilal Kendirci ve KKTC Yatırım Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Poyraz'a ziyaretlerinde GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ve 23'üncü dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk de eşlik etti.