Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumunun yüzde 98’in üzerinde olduğunu belirterek “AB, Türk ihracatçılar için güvenli ve cazip pazar olmaya, bu nedenle de Türkiye’nin ana ticaret ortağı olmaya devam etmekte. Türk teknik mevzuatı şimdi AB ile oldukça uyumlu. Türkiye’nin ürünlerle ilgili AB standartlarına uyumu yüzde 98’in üzerindedir ve Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (CENELEC) tam üyesidir. Bu nedenle Türk şirketleri, ürünlerini AB ile aynı düzenleyici ortamda üretiyor” dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ İYİ OLDU

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ticaretin son dört senedir istikrarlı şekilde arttığını vurgulayan Berger “İkili ticaret, 2014 yılında 129,2 milyar avrodan 2017’de 154,6 milyar avroya çıktı. 2018 yılında ise 153,3 milyar avro ile durağan bir şekilde kaldı. Türkiye ihracatının yarısı 2018’de AB’ye yönelmiştir. Türkiye, son on senede ihracat pazarlarını çeşitlendirmiş olmasına rağmen AB, Türk ihracatçılar için güvenli ve cazip bir pazar olmaya, bu nedenle de Türkiye’nin ana ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği’nin kurulması, Türkiye’nin özellikle otomotiv, tekstil ve elektronik gibi sektörlerde Avrupa tedarik ve üretim zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırmıştır” ifadesini kullandı.