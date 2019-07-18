Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcının Türkiye’de konuta hücumu hız kazandı. Yılın ilk yarısında satışı tamamlanan 19 bin 952 konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68,9 oldu. Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 60’tan 2 bin 689’a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk yarı ve haziran ayı rakamları görüldü. Satıştaki artışta, Türkiye’de vatandaşlık alabilmek için gerekli yatırım ya da gayrimenkul alımı tutarının 250 bin dolara indirilmesiyle, dövizdeki artışın Türkiye’deki konut fiyatlarını ucuz hâle getirmesi de etkili oldu.

IRAKLILAR İLK SIRADA

İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasındaki birinciliğini koruyor. Geçen yılın haziranında İstanbul’dan 764 konut satın alan yabancı, bu yılın aynı döneminde 1009 konutun sahibi oldu. Yabancıların İstanbul’dan konut alımı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artış gösterdi. Antalya en çok tercih edilen il olurken üçüncü sırada yine Antalya yer aldı. En çok konut alan yabancılar ise Iraklılar, İranlılar, Ruslar, Suudlar olarak sıralandı.

Gurbetçiler tatili evinde geçiriyor

Türkiye’ye gelen yabancı ve gurbetçilerin yaz ayları sebebiyle geldiği Türkiye’de konut aldıkları, ardından yatırımını oturuma dönüştürme gayretinde oldukları belirtiliyor.

Faizler düşerse yerli alıma geçer

Türkiye genelinde haziran ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,2, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 48,6 azaldı. Haziranda toplam satış 61 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Bu satışların sadece yüzde 11,9’u, yani 7 bin 319’u ipotekli, bir başka deyişle ‘kredili’ olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, faizlerde düşüşün hızlanmasıyla yerlilerin alımının artacağını söyledi.

Marka konut takipte

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, üst düzey konfor ve kazançlı yatırım sunan prestijli konut projelerinin, yabancının markajında olduğunu, bitmeye yakın projelerin tercih edildiğini söyledi.

Yatırım da geliyor

Özyürtlar Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurtlar, Türkiye’de yaşamayı seçen yabancıların, ardından yatırımlarını da ülkemize kanalize ederek ticari hayata hareket kattığını, hareketin daha da artacağını söyledi.