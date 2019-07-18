Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danone Türkiye entegrasyonu genel müdürlüğü görevine ek olarak 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye genel müdürlüğü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak atandı. Yeni görevinde Paris genel merkezde görev yapacak olan Çuhadaroğlu, dünyanın önemli bitkisel bazlı gıda markaları Alpro, Silk ve Vega başta olmak üzere, bitkisel bazlı yoğurt, süt, peynir, kahve, dondurma ve tatlıları kapsayan ürün gamının global liderliğini üstlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde üniversite eğitimini tamamlayan, 1994’te iş hayatına başlayan ve 2004’te Danone ailesine katılan Çuhadaroğlu, 2008 yılında Nutricia Türkiye genel müdürlüğü vazifesini üstlendi. 2013-2017 döneminde Türkiye ve Orta Doğu’dan sorumlu bölge başkanı olarak çalıştı. 2017 yılından bu yana Hayat Su ve Sırma markalarını bünyesinde bulunduran Danone Su firmasının Türkiye genel müdürlüğü vazifesini yaptı.