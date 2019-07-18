Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri almasının ardından ABD’den “beklenen” adım geldi.

İlk açıklama Beyaz Saray’dan yapıldı. Basın Sözcülüğü, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Malesef Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, bu ülkenin F-35 (projesi) ile devam eden ilişiğini imkansız kılmaktadır. F-35, ileri kabiliyetlerini öğrenme amacıyla kullanılabilecek bir Rus istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz. S-400’lerden dolayı Türkiye artık F-35 projesinin parçası olamaz. ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35’lere bağlı değildir.”

İkinci açıklama ise ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) geldi.

Basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, “ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye’nin bu program ortaklığını askıya alma ve programdan çıkaracak resmi süreci başlatma konusunda mutabıktır” dedi. Lord, “Bununla beraber Başkan Donald Trump’ın da ifade ettiği gibi ABD, Türkiye’nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir” diye konuştu. Toplantıya katılan Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg de “Bu karar, Türkiye’nin S-400’leri alması dolayısıyla bu adıma karşı alınmış spesifik bir karardır” ifadesini kullandı.

PİLOTLARIMIZ DÖNECEK

Halen ABD’de F-35’lerle ilgili eğitim gören Türk pilotlar ve uzman teknik ekibin 31 Temmuz’a kadar ülke dışına çıkmaları istendi. Söz konusu personelin tesislere giriş kartlarının da iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye’nin F-35 alımına ilişkin ABD’ye ödediği 1,4 milyar doların ne olacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu arada Ankara karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, “Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır” açıklaması yaptı.