Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya iklimlendirme devlerinden Daikin, uzmanı olduğu ‘doğru hava’yı 17 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen bir turneyle usta radyocu Nihat Sırdar aracılığıyla anlattı. Yaz sıcaklarının iyice bunalttığı Akdeniz-Ege hattı ve İstanbul’daki 16 adet Daikin bayiini dolaşan Sırdar, kendisiyle özdeşleşen ve Kafa Radyo’da yayınlanan ünlü programı Nihat’la Sivrisinek’i canlı olarak bu mekânların önünden gerçekleştirdi.

Etkinlikte; bilimsel araştırmaların iyi iç hava kalitesinin başta solunum hastalıkları olmak üzere pek çok rahatsızlığı önlediğini ortaya koyduğu belirtildi. İç mekanlarda solunan hava ne kadar temiz ve kaliteliyse kişiler kendini o kadar iyi hissettiği; evlerde ve iş yerlerinde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma fonksiyonlarıyla beraber; hava temizleme, havanın nemini ayarlama, havayı kişinin üzerine üflememe ve ses seviyesi gibi özellikleri de yaşam kalitesi için büyük önem taşıdığı kaydedildi. Özellikle bakterilerden arındırılmış hava ve nem ile yaşam standartlarını yükseltebildiği ve kaliteli havanın solunabildiği öğrenildi. Yine aşırı ses yapan klimaların da işitme sağlığını, sürekli gürültü ile de ruhsal sağlığını etkileyebildiği kaydedildi.

Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Aydın ve İstanbul illerini kapsayan turne boyunca dinleyicilere ‘doğru hava’yı anlatan Sırdar, düzenlediği yarışmalarla da büyük ilgi topladı. Yarışmalarda kazanan ilk üç kişi o gün bulunulan ilde ölçülen en yüksek sıcaklık kadar indirim almaya hak kazandı. Sıcaklığın 35 derece olduğu bu illerde indirimler de yüzde 35 gibi yüksek oranlara ulaştı.

Sırdar’ın hayranlarının büyük ilgi gösterdiği canlı yayınlar sırasında bayilere gelenlerin sayısı toplamda 10 binlere ulaştı. Kitap imzalatan, fotoğraf çektirmek isteyen dinleyiciler, bayileri de ziyaret ederek ürünleri deneyimlediler. Daikin Türkiye, Kafa Radyo’da yayınlanan Nihat’la Muhabbet programının 2 yıldır sponsorluğunu üstleniyor.