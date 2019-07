Türkiye Gazetesi

Eğil ilçesinde çiftlik için proje yapan Özgür Doğru, 22 bin metrekarelik araziye 200 hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Bunun için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek istedi. Devlet tam 1 milyon lira hibe desteği verdi. 3 milyon liralık da yatırım yapan Doğru, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından getirilen 100 dana ile işe başladı ve bugün yılda 80 ton et üretiyor. Şimdilik iki kişiye istihdam sağlıyor. Bu kişilerden biri, Mustafa Güler. Daha önce batı illerine gidip çalışmış ama mutlu olamadığı için memleketine dönmüş. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu Zahide Takış da geçen yıl mezun olmasının ardından bu çiftlikte iş bulup memleketinden göçe mecbur kalmadığı için çok mutlu. Destekleri değerlendirine TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, süt sığırcılığı, büyük baş et üretimi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, tarım ve balıkçılık ürünleri, süt fabrikaları, hayvan kesimhaneleri, et işleme tesisleri, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi konularında girişimcileri sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.