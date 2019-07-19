Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genişbant altyapısının gelişmesinin zor olduğu bölgelere teşvik verilerek mobil haberleşme altyapısı kurulacak. Böylece zor bölgelerde bulunan küçük ve orta boy şirketlerin mobil haberleşme ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması sağlanacak. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde genişbant altyapı kurulumu teşvik edilecek. Mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacak. Genişbant altyapıları, ticari olarak ulaştırılamayan bölgelerde devlet desteğiyle kurulup işletilecek.

Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi sistemleri, fiber ağ, baz istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacak. Sektördeki düzenlemeler, bölgesel farklılıklar dikkate alınarak güncellenecek.