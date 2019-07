Türkiye Gazetesi

İsmi ikasBoss olan uygulama, işletme sahipleri ve patronların hayatını kolaylaştırıyor. Söz konusu uygulamanın altı aylık kullanımına dair veriler, patronların mağazalarını ikas ile yakın takibe aldığını ortaya koyuyor. Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazılımı ikas, patronlara mağazayı cep telefonundan her an takip etme, kasalardaki detayı bilme, kasa kapanış ve açılış durumlarını anlık olarak gelen e-Posta bildirimleriyle kontrol etme fırsatı sağlıyor. Gerçekleştirilen ankete göre ikasBoss kullanıcıları, günde 2,5 dakikalarını mağazaların performansını kontrol için ayırıyor. Patronlar, sisteme her göz attıklarında yaklaşık 12,2 saniyede istedikleri her veriyi kontrol edebiliyor.