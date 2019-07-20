Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Kiraz ve fıstık ihracatının ardından süt ve süt ürünleri de Çin pazarına girmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Çin’den bir heyet gelerek, ithal etmek istediği süt ve süt ürünleri için yetkililerle görüşecek. Söz konusu gelişme hakkında gazetemize konuşan Çinli yetkililer “Şu anda ABD’nin Çin’e karşı başlattığı bir ticaret savaşı var. İhtiyaçlarımız için alternatif ülkeler arıyoruz. Süt ve süt ürünlerinde yaşanan boşluğu Türkiye’den karşılayabiliriz. Süreci hızlandırmak istiyoruz. Türkiye’nin Çin’e süt ve süt ürünü ihracatı yapmak isteyen şirketlerin listesini vermesi gerekiyor. Ardından Çin’de karantinadan sorumlu yetkililer yerinde inceleme yapacak. Süreç sorunsuz şekilde devam ediyor. Sadece zaman meselesi” dedi. Çin pazarına girmeyi uzun zamandır arzuladıklarını ifade eden Ambalajlı Süt Ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı da “Çin’e ihracat, sektöre ilaç gibi gelecek. Çünkü İran ve Katar, ürünlerimize kapılarını kapatmıştı. Yeni bir kapı arayışındayız. Bunun da Çin olmasını çok arzuluyoruz. Bu noktada Çin Büyükelçisi’ni de ziyaret etmeyi planlıyoruz. Yaralarımızı Çin’le saracağımıza inanıyoruz. Peynir, dondurma gibi ürünlerimiz de Çin pazarında yer almalı” ifadelerini kullandı.