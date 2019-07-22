Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu