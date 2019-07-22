Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (22 Temmuz dolar - euro fiyatları)
22.07.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı. Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? İşte 22 Temmuz dolar - euro fiyatları
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638717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/638717.aspx
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