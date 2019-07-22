Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT'de çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren anlaşma tamam. Birlik Haber-Sen, PTT A.Ş. ve bankalar arasında maaş promosyonlarının tek seferde ve Kurban Bayramından önce ödenmesi için anlaşmaya varıldı. Ziraat Bankası ile varılan anlaşmaya göre promosyon tutarı kişi başı 2.000 TL nakit ve 210 TL para puan olarak toplam 2 bin 210 lira tek seferde ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak. Birlik Haber-Sen internet sitesinde yapılan açıklamada promosyon ödemesine ilişkin müjde paylaşıldı. Açıklamada "Genel Yetkili Sendika Birlik Haber-Sen olarak Tüm PTT A.Ş. personeline hayırlı olsun diyoruz ve Kurban Bayramı gibi güzel günlerde harcamanızı diliyoruz" denildi.