Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, özellikle ulaşımda yaşanacak yoğunlukla ilgili tedbirler arka arkaya geliyor. Önceki gün otobüslere ek sefer izni veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT’lerle ilgili de tarife değişikliğine gitti. Bakan Cahit Turhan, trenle seyahat etmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve yolcu talebinin karşılanması için çeşitli tedbirler alındığını belirterek, “Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT’lerde günlük 16 olan sefer sayısı 18’e çıkarıldı. Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı. İlave vagonlarla; İzmir Mavi Tren, Konya Tren, Doğu, Güney Kurtalan, Van Gölü, Erciyes, Toros, Fırat ve Pamukkale ekspreslerinin kapasitesi, 13 bin 500 kişi artırıldı” dedi. Bu arada YHT’lerde 15 gün olan ileri tarihli bilet satışı, 25 güne çıkarıldı. Konvansiyonel trenler için bu tarih, bir ay olarak belirlendi.

BİLETLER TÜKENİYOR

Hava yollarında ise bayram tatili için yolculukların en yoğun yapılacağı gün olan 9 Ağustos’ta, biletler azalmış durumda. İstanbul-Antalya biletleri, hava yolu şirketi ve uçuş saatine göre 300 lira ile 870 lira arasında değişiyor. Gastronomi turizminin merkezi haline gelen Gaziantep’e uçak bileti, 350 liradan başlayıp 700 liraya kadar ulaşıyor. Göbeklitepe sebebiyle revaçta olan Şanlıurfa’ya da, 900 liraya kadar bilet fiyatları bulunuyor.

TATİL UZATILMADI

Bu yıl Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar-14 Ağustos Çarşamba günleri arasında kutlanacak. Özellikle turizm sektöründen gelen taleplere rağmen, bayram tatili 9 gün ilan edilmedi. Bayram hareketliliği, 9 Ağustos Cuma’dan itibaren başlayacak. Bu arada vatandaşların yaz mevsiminde kullanacağı yıllık izinlerle birlikte bayramı birleştirmesi de bekleniyor. Bu sebeple önümüzdeki haftadan itibaren bir kısım yolculukların başlaması bekleniyor. Sadece bayram döneminde ise yaklaşık 5 milyon vatandaşın seyahat edeceği öngörülüyor.