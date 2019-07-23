Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Piyasalar yeni haftaya sakin başlarken, gözler, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Murat Çetinkaya’nın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Murat Uysal’ın, faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hem ABD ve Avrupa merkez bankalarının gevşek para politikasına hazırlanması hem de S-400 geriliminde ABD’nin Türkiye’yi haklı bulması, son dönemde kur üzerindeki dış baskıları hafifletti. Son açıklanan enflasyon rakamlarının da ciddi düşüşe işaret etmesi, “kuvvetli faiz indirimi beklentilerini” güçlendirdi. Geçen haftayı yüzde 2’ye yakın değer kaybıyla, 5,65 TL civarında tamamlayan dolar; dünkü işlemlerde 5,69’a kadar yükselip geri çekildi. Borsa ve gösterge faiz de yatay seyretti. Ekonomistler, ağırlıklı olarak TCMB’den en az 250 baz puanlık indirime gitmesini ve politika faiz oranını yüzde 21,50’ye çekmesini bekliyor.

PARA TÜKETİME GİDECEK

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül “Başkan değişimi sonrası piyasa, 400 baz puana kadar indirimi çok sürpriz olarak algılamaz. Ama bundan fazlası dövizi yukarı iter” yorumunu yaptı. Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, “250 baz puandan daha fazla indirimi de göz ardı etmiyoruz” diye konuştu. Londra PineBridge Investments Fon Yöneticisi Anders Faergemann; küresel ortamdaki kafa karıştırıcı sinyallerin ve kötüleşen faktörlerin, merkez bankalarının güvercin söylemini dengelediğini belirterek “Mevcut trend Türkiye gibi gelişen piyasalar için çok olumlu olmasına rağmen, temkinli olmak da gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ekonomist Faruk Şen ise, “Yeni başkanın açıklamalarına göre ciddi indirim olacak. Mevduat hesaplarına verilen faizde de yüzde 6-7 düşüş olursa, oradan dolaşıma çıkacak paraların yeni seçenekleri olacak. Otomotiv, konut ve beyaz eşyaya yönelen olacak. Bayram tüketimine yönelik rahatlama yaşanacaktır. Bir miktar para dövize de kayabilir” dedi.

Bu arada yaşanan olumlu beklentiler üzerine, dolarda teknik anlamda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk Lirası, geçtiğimiz 5 yılda aşağı kırmakta güçlük çektiği 55 haftalık hareketli ortalama desteğine yaklaştı. 5,60 civarında seyreden bu noktanın kalıcı olarak kırılması halinde, önümüzdeki haftalarda dolarda güç kaybının devam edebileceği belirtiliyor. Ancak son açıklanan TCMB anketinde, dolarda yılsonu beklentileri, faiz indirimlerine de paralel olarak 6 TL’nin hemen üzerinde gerçekleşti. Bu senaryo, ihracatçı için de makul olarak kabul ediliyor.

BEKLEYEN YATIRIM VE HARCAMALAR HAYAT BULACAK

Faizlerin artış sürecine girdiği son aylarda, özellikle ipotekli konut ve otomobil satışlarında sert düşüşler görüldü. Sadece tüketiciler değil, KOBİ’ler de paranın maliyetinin yükselmesiyle birlikte yatırım için krediye ulaşmakta sıkıntı yaşamış, durgunlaşan piyasa ortamında işsizlik yeniden çift haneli rakamlara ulaşmıştı. Şimdi Para Politikası Kurulu’nun seri faiz indirimlerine hazırlanması üzerine piyasalar oldukça umutlandı. Öncelikle ertelenen harcamaların ve yatırımların devreye girmesi; ardından çarkların hızlanması, istihdamın yükselmesi ve bu ortamın büyümeye pozitif katkı sağlaması bekleniyor.