Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demir İpek Yolu olarak bilinen Bakü Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının hizmete girmesiyle Türkiye ile bölge ülkeleri arasında yük taşımacılığının hızlandığı bildirildi. Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkililerinin katılımlarıyla bugün saat 15.00’te Erzurum Palandöken Lojistik Merkezinde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak. Türkiye’ye getirilen Gürcistan vagonlarından oluşacak yük treni, aynı zamanda Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olacak.