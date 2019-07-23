Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AYD olarak AVM’lerde gerçekleşen ciro, metrekare verimliliği, ziyaret sayısı gibi verileri ölçümlediklerini, AVM’lerde ciroların artmaya devam ettiğini söyleyen Altaş, “Ocakta yüzde 9,4, şubatta yüzde 18,1, martta yüzde 22,2, nisanda yüzde 14,2 ve en son yayınlanan mayıs ayı endeksinde yüzde 23,1 ciro artışı bulunuyor. Yaz ayları ve sonrasındaki okul ve yılbaşı dönemi ile birlikte AVM’lerde ziyaret sayısında artışlar yaşanırken, ciroların da artış ivmesini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılı sonu itibarıyla AVM’lerdeki ziyaret sayısının 2,4 milyara, toplam cironun da 160 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Altaş şunları kaydetti: “Yıllık toplam veriler olarak baktığımızda da 2018 yılı toplam ziyaret sayısı 2,3 milyara, AVM’lerde gerçekleşen cirolar da 130 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ziyaretçi yoğunluğunda Orta Doğu ülkeleri daha yoğun” dedi. Altaş, Türkiye’de AVM sayısının 432’ye, kiralanabilir alanın 13 milyon metrekareye yükseldiğini, 81 ilin 65’inde AVM bulunduğunu ve bu yıl içinde 8-10 yeni AVM açılacağını söyledi.