Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) yapılan açıklamaya göre, “Tüketiciler ortalama tüketimlerini bilecek, saat ve aylara göre takip yapabilecek ve elektrik kullanımı daha verimli hâle gelecek.

Yeni faturalarda tüketicinin bağlı olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme yeri-şekli ve fatura ortalama tüketim miktarı ve benzerleri olacak. Ayrıca faturada daha önce yer alan ve elektriğin meskene gelişini ifade eden, şebeke, işletme ve personel maliyetlerini kapsayan genel tanımlama olan ‘dağıtım bedelinin’ de yanlış anlamalar sebebiyle fatura kalemlerinden çıkarıldığı ifade edildi.