Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü düğmeye basan ekipler, Esenyurt’taki bir matbaaya baskın yaptı. İçeride bir şey bulamayan polislerin, son anda dikkatini “Dikkat yüksek gerilim hattı” yazılı pano çekti. Panonun arkasından başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğunu gören güvenlik güçleri, burada tahta paletler üzerine yüzerlik banknotlar hâlinde 271 milyon 150 bin sahte dolar (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Polis, beş kişiyi gözaltına alırken şüpheli iki kişinin peşine düştü. Öte yandan ele geçirilen sahte paranın, son yılların en büyük miktarı olduğu ifade edildi. Sadık Kahraman İHA