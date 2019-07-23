Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Konutların yeri ve fiyatı her sene açıklanacak. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ son 4 yılda yüzde 89'u sosyal konut olmak üzere yaklaşık 240 bin konut üretti.

ÖĞRETMENLERE EV

Plana göre, konut stoku ortaya konulacak. Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek. İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek.

NASIL BAŞVURULUYOR?

TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor. Başvuruda, TC Kimlik fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi", engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en yüzde 40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu, emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge isteniyor. 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL ön kayıt parası alınıyor. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade ediliyor. Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Türk vatandaşı olanlar ve başvuru yapacağı il sınırları içinde en az bir yıl ikamet edenler,

- 2+1 konutlar için 25 yaşını dolduranlar

- 3+1 konutlar için 18 yaşını dolduranlar

- 2+1 konutlar için hane halkı geliri 4 bin 500 lirayı geçmeyenler (İstanbul için bu miktar 4.800 TL)

BU YIL 50 BİN KONUT YAPILIYOR

TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen sosyal konut projesiyle, bu yıl 50 bin konut yapılacak. 67 şehirdeki konutların en düşük konut taksiti 388 TL'den başlıyor. Başvurular tamamladı, 34 projede 15.125 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekimleri 21 Ağustos'a kadar tamamlanacak. 18 projede 10.271 konutun ihalesi bitti. 8 proje 1.686 konut ihale sürecine girdi.

Sabah