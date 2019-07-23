Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına sayılı günler kala vekaleten kurban bağışı bedelleri de netleşiyor. Kurbanının farklı ülkelerde kesilip muhtaçlara dağıtılmasını isteyenler, yardım kuruluşlarına müracaat ediyor. Yardım kuruluşlarının açıkladığı vekaleten kurban hisse bedelleri bölgelere göre farklılık gösteriyor.

Derlenen bilgilere göre 2019 yılında hangi yardım kuruluşunda vekaleten kurban bağışları şu şekilde ortaya çıkıyor;

Mehmetçik Vakfı: 1130 TL

Mehmetçik Vakfı bu yılki kurban hisse bedelini 1130 TL olarak açıkladı. 1995 yılından beri vekâleten kurban bağış faaliyetini sürdüren Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine dağıtılmakta, bir bölümü de taze et dağıtımı yapılamayan tüm şehit yakınlarına ve gazilere ayrıca kurban bağışında bulunan tüm bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma gönderilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Diyanet Vakfı: 725 TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren vekâletle kurban kesim organizasyonu yaptığını hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekâletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde yerine getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay: 590 TL

Türk Kızılay, küçükbaş kurban bağışı için bağış bedelini yurt içinde 750 TL, yurt dışında ise 590 TL olarak belirledi. Yaklaşık 40 ülkede kurban kesimi yapacak.

İyilik Derneği: 720 TL

İyilik Derneği, bağışçılarının kurbanlarını “İyilik İçin Varız” sloganıyla 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İyilik Derneği, bağışçılarının kurbanlarını yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen bölgelerde vekâletle kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. İyilik Derneği 2019 Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedelleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika ülkeleri olan Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone için bir hisse bedeli 720 TL olarak açıklandı. Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için 1100 TL, Gazze de ise 1600 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

İHH: 850 TL

İHH İnsani Yardım Vakfı, “İyilikte Payınız Olsun” sloganıyla Türkiye dahil dünyanın 90 ülke ve bölgesine yola çıkacak. İHH, yurtiçinde ve yurtdışında 1 hisse bedeli için 850 TL olarak açıkladı.

Beşir Derneği: 850 TL

Beşir Derneği yutiçinde ve yurtdışında 1 hisse bedeli için 850 TL olarak açıkladı. Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, “Beşir Derneği olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yapmış olduğumuz maliyet araştırmaları sonucunda yurt içi ve yurt dışında sabit 850 TL fiyat olarak belirledik” dedi.

Sadakataşı 500 TL

Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklamada, 4 kıta ve 30 ülkede 15 bin hisse kurbanı kesileceği belirtildi. Bağış bedelleri ise 1. Bölge 500 TL, 2. Bölge 800 TL, 3. Bölge 1250 TL olarak açıklandı.

Cansuyu Derneği 650 TL

Cansuyu Derneği, 2019 yılı vekaleten kurban bağışı bedellerini açıkladı. Bölgeye göre farklılık gösteren bağış bedelleri şöyle; Afrika’da 650 TL, Asya ülkelerinde 720 TL, Türkiye’de 1200 TL, Gazze’de 2200 TL.

Hüdayi Vakfı: 750 TL

Hüdayi Vakfı, hayırsever vatandaşların yurt dışında kesilmek üzere vekâlet usulüyle bağışladığı kurbanları Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 2019 Yılı Yurtdışı Vacip Kurban bedeli 750 TL olarak açıklandı.

İDDEF: 500 TL

İDDEF, bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada, “bağışçılarımızın emanetlerini 33 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” denildi. Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da kesilecek olan kurban hisse fiyatları küçükbaş 600 TL, büyükbaş hisse bedeli ise 500 TL olarak belirledi.