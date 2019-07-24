KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen; en düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi hariç 4 bin 222 liraya, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi. Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira da yakacak yardımı talebinde bulunulacak.
En düşük maaş 4 bin 222 TL olsun
24.07.2019 - 04:47 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 2020 için yüzde 38 artış talebinde bulunacak.
Etiketler : kesk,agi,memur maaşı,en düşük memur maaşı,
639143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/639143.aspx
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