Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen; en düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi hariç 4 bin 222 liraya, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi. Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira da yakacak yardımı talebinde bulunulacak.