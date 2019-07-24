Bakan Selçuk; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk “SSK kapsamında geliri olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamındakilerin de, ödeme günleri olan 25-28 Temmuz’da zamlı ödenecek” bilgisini verdi.
Emeklinin zam farkları ödeniyor
24.07.2019 - 04:49 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının (yüzde 6) yarın ödeneceğini belirtti.
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639144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/639144.aspx
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