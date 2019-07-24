Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk “SSK kapsamında geliri olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamındakilerin de, ödeme günleri olan 25-28 Temmuz’da zamlı ödenecek” bilgisini verdi.