Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda TCMB’nin, yüzde 24 olan politika faizini yüzde 20’ye kadar çekmesi sürpriz olmayacak. Türkiye, uzunca bir süredir yüksek faizin olumsuz etkilerini yaşıyor. Bu süreçte konut, otomobil, beyaz eşya başta olmak üzere üretim ve istihdam kaynağı sektörlerde satışlar yüzde 70’e varan daralmalar yaşadı, çarklar yavaşladı, işsizlik arttı. Büyüme oranları da “negatif” seviyeleri gördü. Şimdi bütün Türkiye, faizde yaşanacak seri indirimlere odaklanmış durumda... Böylece ertelenen harcamaların ve yatırımların devreye girmesi, piyasaların canlanması bekleniyor.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys; TCMB’nin en az 200 baz puan indirime gidebileceğini, bu seviyelerdeki bir kararın en emniyetli seçenek olacağını vurguladı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey de; enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ekonomideki ılımlı iyileşmenin faiz indirimini desteklediğini kaydetti. Tuvey, faizlerde yıl sonuna kadar 800 baz puanlık bir indirim gerçekleşebileceğini vurguladı.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdiresi Özlem Bayraktar Gökşen “Toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da politika faizi indirim beklentimizi 600 puana revize ettik” açıklamasında bulundu.