Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda Memur-Sen; 2020 ve 2021 için taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep etti. Sözleşme; 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olması bakımından önem taşıyor. Bakan Selçuk “Bu süreci, mutabakat ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum” dedi. Yalçın ise “Kamu, masaya adil tekliflerle gelmeli. Pazarlığı, yakın dönemdeki vaatlerini gerçekleştirme fırsatı olarak görmeli, nimetin ve külfetin adil dağılımı hassasiyetini göstermeli, büyümeden ve refahtan pay vermeme tavrını sona erdirmelidir” diye konuştu.