Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle; havalimanı işletmecilerinin, alanlarda bekleyen uçakları hurda olarak satabilmesinin önü açıldı. Buna göre havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, SHGM’ye yazılı olarak bildirilecek. Genel Müdürlük, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bu işlemlerin 30 gün içinde tamamlanması gerektiğini tebliğ edecek. Yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için de, Genel Müdürlük tarafından, o ülke otoritesine gerekli bildirim yapılacak. Araçların kaldırılması için verilen süre, 60 güne kadar uzatılabilecek.

Tüm bu işlemler sonucunda “kaldırılmayan uçakların hurda olarak satışının yapılacağı” konusunda ilgili birimlere haber verilecek. Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından, bütün donanımlarıyla birlikte açık artırma usulüyle satılacak. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar, satıştan itibaren 5 yıl içinde, hak sahiplerinin başvurusu hâlinde iade edilecek. Bu sürede herhangi bir müracaatın olmaması hâlinde, söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.