Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye’nin ilk sanayi kuruluşlarından olan, Amerika ile Türkiye’nin F-35 anlaşmasında aktif rol olan Kale Grubu, bu yılki kuruluş yıl dönümlerini 2 önemli açılışla kutluyor. Kale Grubu, Karaköy’de ilk merkez olarak kullandığı binasını Kale Tasarım ve Sanat Merkezine dönüştürdü. Söz konusu merkezin açılışı öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından biri olarak ülkenin geleceğinde yeni başarı hikâyeleri oluşturmak istediklerini söyledi. Dedesi Hasan Bodur’un Karaköy Ömer Han’daki ofisinde 1950’li yıllarda Çanakkale Seramik’in kuruluş çalışmalarına başladığını söyleyen Okyay, 1969 yılı sonlarına doğru yeni binanın yapımı bitirilerek şirket merkezinin Karaköy’e taşındığını söyledi ve “1986 yılına kadar şirket merkezi olarak kullandığımız bu binanın giriş katı galeri olarak tasarlandı. Bugün bizim için anlamı çok büyük olan binayı, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle tasarım ve sanat merkezine dönüştürmüş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

HER YILA BİR AÇILIŞ

Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı olan Merhum Süleyman Demirel’in, Kale Grubu’nun yıl dönümlerinden birine geldiğinde İbrahim Bodur’a “Her sene bir eser yap, ben gelip açılışını yapayım” dediğini hatırlatan Zeynep Bodur Okyay, bunun bir gelenek hâline getirildiğini, kendilerinin de bu yıl 2 eseri birden açtıklarını hatırlattı. İlkinin Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, ikincisinin ise 2 yıl evvel temelini atıp cumartesi günü açacakları Çan’daki teknolojik sera olduğunu söyleyen Okyay “Bu işimizi el emeği göz nuru tarımsal üretimin gerçek değerini bulması için koçbaşı bir proje olarak konumlandırdık. Çanakkale’nin adıyla özdeşleşmiş domatesini yetiştiriyoruz. Mavruz markasıyla iç pazara satıyor, Mavruz Tarım olarak ihracat yapıyoruz. İyi tarım ürünlerimizi Rusya, Almanya, Hollanda ve Dubai’ye ihracat yapıyoruz. 100 dönümlük bir alanın yarısında tarım yapıyoruz. burada Ar-Ge birimimiz var. Biz temiz bir iş yapıyoruz. Seramikte aslında toprağı işliyoruz. ‘Topraktan geldik toprağa gideceğiz’ derler ya... Biz bir şekilde toprağa hayat veriyoruz” ifadesini kullandı.

FİNANS SEKTÖRÜ SAĞLIKLI OLMALI

Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin soru üzerine de Okyay “Sanayinin ayakta kalması için finans sektörünün sağlığı ve desteği önemli. Kaynakların düzgün kullanılması önemli. Burada iş birliği var. Kimseyi tek taraflı suçlamamak lazım. Finans sistemi olmazsa biz olmayız, biz olmazsak onlar. Sanayici olarak bizim de o kaynakları doğru yerde kullanmalıyız. Herkes sorumluluğunu bilecek” dedi.

ÖĞRENCİYE, SANATA İSTANBUL'A KATKI

Zeynep Bodur Okyay, KTSM bünyesinde yıl sonuna kadar 10 tasarım, 10 sanat çalıştayı, 2 de disiplinler arası buluşma olacağını belirterek “Burası tasarım öğrencilerine üretim ve öğrenme alanı olacak. Biz grup olarak seramik, vitrifiye, bataryalar üretip motor, havacılık ve savunma ekipmanlarına tasarım odaklı yaklaşırken, sanatta da önemli bir merkez oluşturmak istedik” diye konuştu.

TURBOJET MOTOR BİTMEK ÜZERE

Türkiye ile ABD arasında S-400 sebebiyle tartışılan F35 projesinde yüzlerce parçayı üreten Kale Grubu, bu gelişmeden etkilendi. Basın toplantısında F-35’in askıya alınması hakkında sorulan sorulara yorum yapmak istemediğini söyleyen Okyay “Biz gerekli bilgilendirmeyi, etki analizlerini de içerecek şekilde ilgili mercilere yaptık. Biz etkilenen tarafız. Bizim politika üretmek gibi bir görevimiz yok. Biz üretici olarak işimizin başındayız. Üretimimiz olduğu sürece en iyisini, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Memnun olunan, iş hacmini sürekli artıran bir şirketiz. Türkiye’ye bu projeler sayesinde ciddi know-how kazandırdık. Bunları ülkemizin yararına kullandık. Millî ve yerli projelere ciddi katkılarımızın olduğunu düşünüyorum. En azından buna cesaret ediyoruz” diye konuştu. Okyay turbojet motor yapmaya çalıştıklarını, bunun da bitmek üzere olduğunu söyledi.