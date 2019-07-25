Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, ABD’li Axiom Materials’ı 181 milyon dolar bedelle bünyesine kattı. Satın alma ile Kordsa, havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Geleceğin malzemesi olarak görülen ileri kompozit teknolojilerine Sabancı Üniversitesi ile hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atan Kordsa, 2018 yılında bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti. Axiom Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa oluşturma hedefinin ilk aşamasını tamamlamış oldu. Axiom Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın stratejik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda yetkinliklerini geliştirmek adına kritik önem taşıyan olan bu satın alma ile yeni ürün geliştirme potansiyelini de güçlendirdi. Kordsa’nın Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımlanan vizyonlarındaki yerine işaret eden Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Sabancı Topluluğu’nun dönüşümündeki odak konularımız dinamik portföy yönetimi ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlardır. Yüksek katma değerli alanlarda büyüme vizyonumuzun ana platformu olan Kordsa, son iki yılda yaptığımız yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşüyor. Son iki yılda ABD’de dört önemli şirketi bünyemize kattık ve yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu oluşturduk. Dünya devlerinin tedarikçisi konumundaki Kordsa, yeni yatırımlarımızla, havacılık endüstrisinde dünyada seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma geliyor. Sabancı Topluluğu olarak işlerimizi evrensel standartlarda yönetme anlayışımızın bir göstergesi olan bu önemli satın alma, ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini de destekleyecektir” dedi.