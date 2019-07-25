Merkez Bankası’nın, “Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir” açıklaması sonrasında;
Dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,
Euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,
Sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? | Dolar düştü mü?
25.07.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6’şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.
Merkez Bankası’nın, “Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir” açıklaması sonrasında;
Etiketler : merkez bankası,dolar,düşüş,
639499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/639499.aspx
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