Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın, “Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir” açıklaması sonrasında;

Dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,

Euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,

Sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.