Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek ısı ve ağır çalışma şartlarında dahi yüksek koruma ile yağlama sağlayan Mobil 1 sentetik motor yağları, motor sporlarında otomobil yarış takımlarına güç katma vizyonunu sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmeye göre 24 Saat Le Mans yarışlarında Mobil 1’in desteklediği Toyota Gazoo Racing takımının 8 kapı numaralı otomobili, 5 bin km’den fazla süren zorlu bir mücadelede Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve eski Formula 1 şampiyonlarından Fernando Alonso pilotajında üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Diğer bir Toyota Gazoo Racing takımı olan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ise 7 kapı numaralı yarış otomobili ile ikinci sırada yer aldı ve Japon ekipler ilk 2 sırada yarışları tamamlamış oldu. Zirvedeki ilk iki takımın otomobili olan Toyota TS050 Hybrid, 385 turun her birinde en üst seviyede güç ve performans ile çalışması amacıyla özel bir Mobil 1 motor yağı ile yağlandı. Bazıları 150 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşan 200'ün üzerinde hareketli parça, her iki araçta da 24 saatlik yarışı mükemmel kondisyonda tamamladı.

Mobil 1 destekli bir diğer yarış takımı olan Porsche GT ekibi ise Gianmaria Bruni, Richard Lietz ve Frederic Makowiecki pilotajında 91 kapı numaralı Porsche yarış otomobili ve Nick Tandy, Earl Bamber ve Patrick Pilet pilotajındaki 93 kapı numaralı Porsche yarış otomobili ile GTE Pro sınıfında çifte podyumla finale ulaştı. Bu sonuçla Porsche, World Endurance Championship’in GTE markalar klasmanında şampiyon olurken 92 kapı numaralı otomobille yarışan Kevin Estre ve Michael Christensen, pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı. Bu yarışta Porsche 911 RSR’ın motoru, Porsche fabrikası üretim hattında da kullanılan Mobil 1 dolum yağı ile yağlandı.

“Mobil 1 yetenekleri motor sporlarıyla gözler önüne seriliyor”

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Küresel Motor Sporları Teknoloji Müdürü David Tsurusaki: “Toyota ve Porsche ile yapmış olduğumuz değerli ortaklıklar, Mobil 1 motor yağımızın yeteneklerini göstermek için mükemmel bir platform sunuyor. Yol kullanımı için geliştirmiş olduğumuz yüksek performanslı yağlayıcılarımızı, yarış pistlerinden elde etmiş olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimle geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.