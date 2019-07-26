Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına verilen geçici ithalat izninin süresi bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Geçici ithalat izni, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle verilen izni ifade ediyor.

Öte yandan, gurbetçiler tarafından geçici ithal edilen, şirketler adına kayıtlı taşıtlar için verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı. Buna göre, geçici ithal edilen yabancı plakalı taşıtların, izin hak sahibi dışında bir başkası tarafından yurt dışına çıkarılabilmesi için elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ibrazı hâlinde, yalnızca vekalet alan şahsın gümrük idaresine başvurusunun yeterli olması yönünde düzenleme yapıldı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan tescil işleminin ardından 30 günlük süre ile yurda giren araçların süreleri de 90 güne tamamlanarak kolaylık sağlandı.