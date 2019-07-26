Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’in son çeyreğinde yüzde 25’i gören, bu yılın ilk yarısında yüzde 15’e kadar gerileyen enflasyonun düşürülmesi hükûmetin en temel hedeflerinden biri olarak açıklanırken 2020 maaşları için masaya oturan kamu işçileri enflasyon kayıplarının telafisinin yanı sıra büyümeden pay almak istediklerini ifade ediyor. Refah payı talebi, uzun senelerin ardından ilk defa bu kadar güçlü şekilde dile getiriliyor. Son olarak 1999’daki toplu sözleşmede refah payı verildi ancak daha sonra talep edildiyse de hükûmet tarafından kabul görmedi. Sendikalar böylece 18 sene sonra ilk defa refah payından umutlu...