Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün dünya üzerinde 1 milyon canlı türü tükenme tehlikesi altında. Her yıl 8 milyon ton plastiğin okyanuslara atılmasının önüne geçilemiyor ve 2025 yılına geldiğimizde denizlerde balıklardan daha fazla sayıda plastik olacağı varsayılıyor. Ve artan kirlilik nedeniyle her gün tehlikesi artan küresel ısınmayı kontrol için sadece 12 yılımız kaldığı belirtiliyor. Çevreyi en fazla kirletenlerden olan plastikle savaş, bütün dünyada hızla büyürken, dünyanın önemli kozmetik şirketlerinden L’Oreal, plastiksiz bir dünya için büyük bir adım attı. Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda Ellen McArthur Vakfı tarafından başlatılan ‘Yeni Plastik Ekonomisi’ adlı girişimin altına imza atan şirket, bu imzasının gereği olarak bütün ürünlerini plastikten arındırma taahhüdünü açıkladı. L’Oreal’in bütün plastik ambalajları, 2025 yılına kadar yüzde 100 yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ya da doğada çözünebilir olacak.

EN YEŞİL ŞİRKET SEÇİLDİ

L’Oreal düzenlediği toplantıyla ‘Güzelliği Herkesle Paylaşmak’ programı kapsamında, sürdürülebilir inovasyon ve iklim değişikliği ile mücadele konularında güçlü bir ilerleme kaydettiğini de açıkladı. Şirket üretim hacmini 2005’e oranla yüzde 38 artırırken, fabrika ve dağıtım merkezlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde 77 azaltmayı başardı. Bu performans ile de dünya çapındaki 4.000 şirket arasında 3 yıl üst üste AAA notu alan tek şirket unvanıyla, Dünyanın En Yeşil Şirketi seçildi. L’Oreal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier “Plastik hayatımızdan çıkıyor” dedi. 2005 yılına oranla karbon emisyonlarımız yüzde 77 daha az. Su tüketimimiz yüzde 48, atıklarımız yüzde 37 azaldı. Hem ofislerimizde hem üretim tesisinde yüzde 100 yeşil enerji kullanıyoruz” dedi.

Korumazsak bize ne olur?

Havayı, suyu, toprağı korumayı göz ardı edersek, çok kısa sürede küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini görmeye başlayacağız. Isınmayı 12 yılda kontrol edemezsek buzullar daha hızlı eriyecek, birçok kara parçası sular altında kalacak, kuraklık her alanda darbe vuracak. Deniz ve kara canlıları hızla yok olacak, gıda temini zorlaşacak, birçok ülke su kıtlığı yaşayacak, çölleşen ülke sayısı artacak.

PLASTİK HAYATIMIZDAN ÇIKACAK

L’Oreal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier “Sürdürülebilirliğe dair çalışmalar, ticari faaliyetlerimizin çok üzerinde bir yerde konumlanıyor. Attığımız adımlarda plastiğin hayatımızdan çıkması konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim global taahhüdümüz” dedi.

Az su, az gaz yaşanan dünya

¥ 2018 yılında tüm ürünlerinin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirdi.

¥ Tam 63 bin kişiye mesleki eğitim verdi.

¥ Tüm tedarikçilerini sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirdi.

¥ Tüm çalışanlarına en iyi sosyal güvence imkânları sunmaya devam ediyor.

¥ Ürün tanıtım stantlarının tamamının 2020’ye kadar eko-tasarımlı olmasını taahhüt etti.

¥ Eko sürüş eğitimleriyle tabiata daha az zehirli gaz salınması için çalışıyor.

¥ Araç filosunu hibrit araçlarla değiştirdi, iş seyahatlerini bile karbon ayak izini takip ederek planladı.