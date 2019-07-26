Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 259,24 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 259,66 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2019

GRAM ALTIN: 259,66 TL’den alınırken, 259,70 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 414,58 TL’den alınırken, 424,21 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 825,64 TL’den alınıyor ve 847,62 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.725,00 TL’den alınıyor, 1.750,00 TL’den satılıyor.