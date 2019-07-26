Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 26 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasından sonra 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükselen kur, tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamadı ve karar öncesi seviyesinin de altına geriledi. Dolar, haftanın son işlem gününde 5,70 TL bandında hareket ediyor.

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde ise 6,36 TL seviylerinde işlem görüyor.