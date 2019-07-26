Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katmerciler, bir süredir yurt dışı pazarlara yönelik yürüttüğü pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladı.

Hızır için ilk yurt dışı sipariş 20,7 milyon dolarla Afrika'dan alındı. Anlaşma kapsamında teslimat 2019-2020 döneminde tamamlanacak.

Sınır güvenliği için özel tasarlanan versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Hızır'ın, sınırları koruyarak aktif göreve başlamasından çok kısa süre sonra ilk ihracatı da gerçekleştirildi.

Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kasım 2016'daki 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapılan ve büyük ilgi gören Hızır, Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olma özelliğine sahip bulunuyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretilmiş, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde taktik tekerlekli zırhlı araç olarak dikkati çekiyor.

Hızır, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen araç, mayına karşı üst düzey koruma sağlarken yurt dışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek onaylandı.

Hızır aynı zamanda, komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç niteliğine sahip bulunuyor.

Yeni ülkeler yolda

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 20,7 milyon dolarlık siparişin, yaklaşık 3 yıldır süren yurt dışı tanıtım çalışmalarının ilk meyvesi olduğunu belirterek, hedeflerinin, Hızır'ı başka ülkelere de taşımak olduğunu söyledi.

"Hızır, sadece ülkemizde değil, yurt dışında da ilgi çeken bir zırhlı oldu. Yüksek performansa sahip çok güçlü bir araç olan Hızır, sadece ülkemiz için değil dost ülkeler için de önemli bir muharebe aracı." değerlendirmesinde bulunan Katmerci, şunları kaydetti:

"Katmerciler'in farklı ihtiyaçlara uygun, son derece geniş bir savunma portföyü var ancak lansmanından bu yana yurt dışı tanıtımlarda özellikle Hızır'a odaklanıyoruz. Bu çalışmaların ilk sonucunu da elde etmiş bulunuyoruz. Hızır, Türkiye'den sonra bir Afrika ülkesinin silahlı kuvvetlerinin envanterine giriyor. Çok sayıda potansiyel alıcıyla temaslarımız devam ediyor. İlk ihracatın da sağladığı motivasyonla, çok uzun olmayan bir sürede Hızır'ı envanterine dahil edecek yeni ülkelerin duyurularını yapacağımıza inanıyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapmış, ihracata her zaman büyük önem veren bir firma olarak, Hızır'ın da katkısıyla Katmerciler markasını dünya savunma sanayisinde daha fazla duyurmaya kararlıyız."

Geniş ürün yelpazesi

Yenilikçi ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge Merkezi'nde tasarlayıp geliştiriyor.

Şirketin savunma portföyünde tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede çok farklı savunma ve güvenlik aracı yer alıyor.