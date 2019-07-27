Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankasının faiz kararını, hayati bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek “Üretimin ve yatırımın önünü kesen, ülkemizin potansiyelini sınırlayan yüksek faiz oranları, Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir” dedi. İl Başkanları Toplantısında konuyla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan “Uzun zamandır, yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyordum. Tabii yüzde 24’ün üzerine çıktığı zamanlar da oldu. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır hep söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek, oyalama taktikleriyle gittiler. Her dile getirdiğimizde birileri çıkıyordu, faiz oranlarında dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini öne sürüyordu. Şimdi Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu, battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira, olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Tekrar söylüyorum, faiz düştükçe enflasyon düşer, faiz çıktıkça enflasyon da çıkar. Diğerleri yan unsurlardır. Öyleyse bunu, usturuplu bir şekilde indireceğiz” diye konuştu.

OLUMSUZ HAVA DAĞILDI

Küresel ekonominin yavaşladığı bu dönemde büyümenin Türkiye için her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, faiz oranlarındaki düşüşün, bir süredir yavaşlayan ekonominin yeniden canlanması ve potansiyel büyüme hızına ulaşmasını sağlayacağını bildirdi. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ekonomi alanında gerçekleştirilen ikinci saldırıyı, süratle etkisiz hâle getirmeyi başardık. Atılan adımlarla, kuru 9-10 liraya çıkarma çabasında olanların heveslerini kursaklarında bıraktık. Enflasyon beklentilerinde oluşturmak istenen olumsuz havayı da dağıtarak, saldırıların ikinci ayağı kırıldı. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlar normalleşti. Birilerinin ‘yüzde 40’ı bulacak’ dediği enflasyonda, haziran itibarıyla yüzde 15,7 yakalandı. Gelişmeler, önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine ve yılın ikinci yarısında enflasyonda tek haneli seviyeleri göreceğimize işaret ediyor.

KREDİ FAİZLERİ DE HEMEN DÜŞMELİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indirimi kararının hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek “Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, böylece faiz indiriminin etkisinin reel sektöre ve ekonominin geneline yansıyacağını, yatırım ve istihdamın da bunlardan olumlu etkileneceğini vurguladı.

KONUTTA BAHAR SON ÇEYREKTE

Faizlerde başlayan indirim trendi, konut sektörünün de radarında... İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “Merkez Bankası, tüm sektörlerin önünü aydınlatacak bir meşalenin kıvılcımını çaktı. Bu kıvılcımı, ekonomiyi ısıtacak bir meşaleye dönüştürmeliyiz” dedi. İhtiyaç ve yatırım amaçlı konut alımlarının harekete geçeceğini belirten Durbakayım “Satışlardaki trendin ağustostan itibaren yönünü yukarıya çevirmesini ve yılın son çeyreğinde, artan bir ivme ile devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

NORMALLEŞME DAHA HIZLI İLERLİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken; TCMB’nin politika faizini düşürerek, “ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği” mesajını verdiğini bildirdi. Palandöken, faiz kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek “Bankalar da mevduat ve kredi faizlerini düşürerek, ekonomik büyümeye katkı sağlamalı. Faizlerin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe de iyileşme görülecektir. Öncü sektörlerden olduğu için, ekonomideki büyüme de yeniden hızlanacaktır” dedi.