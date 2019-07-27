Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20,3 oldu. Ulaştırma harcamalarının ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Söz konusu üç harcama kaleminin maaşlar üzerindeki ağırlığı, yüzde 62’yi aştı. Hane halkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2’sini sağlık, yüzde 2,3’ü ise eğitim hizmetlerine yaptı. Gıda, çeşitli mal ve hizmetler, haberleşme, lokanta ve otel, mobilya ve ev eşyası ile eğlence ve kültür harcamalarının payı yükseldi. Tütün, ulaştırma, giyim ve ayakkabı harcamalarının, toplam içindeki payı düştü. Bu arada gelire göre bakıldığında; birinci yüzde 20’lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31,4 pay ayırdığı görüldü. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları ise, gıdaya yüzde 15,4 pay ayırdı. Düşük gelirlilerin gıda harcamalarına, iki kat fazla pay ayırdığı ortaya çıktı.

Yoksulluk sınırı 6,760 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,075 lira, yoksulluk sınırı 6,760 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 2,565 lira oldu.