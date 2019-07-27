Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün de Türk-Rus Hükûmetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke arasındaki ticari gelişmelere vurgu yaptı ve Rus iş dünyasına “Rusya dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucula, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç, kozmetik alıyor. Türkiye tam da bu ürünleri tüm dünyaya en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum. Uzaklarda aramayın. Kalite de uygun fiyat da burada. Buyrun iş adamları da burada. İş birliklerini artıralım, ticaret hacmimizi karşılıklı artıralım, bu ürünlere yenilerini ve yeni yatırım alanlarını, yeni iş birliği alanlarını da ekleyerek en kısa zamanda 100 milyar dolarlık hacme ulaşalım. Ülkemize daha çok” diye konuştu. Toplantıda, inşaat- müteahhitlik, ulaştırma- lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında iş birliği konuları da ele alındı. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Rus vatandaşların Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek iki ülke arasında ticaret, turizm başta olmak üzere ilişkilerin gelişmesini istediğini söyledi.