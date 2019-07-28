Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında acente sayısının ciddi oranda arttığını dile getiren Şahin “Bazıları, ucuz tatil kampanyaları sunuyor. Vatandaşlar da buralara başvuruyor ve konaklama ile seyahat ücretini acenteye ödüyor. Ancak tatil günü geldiğinde, bize o hizmeti verecek asıl şirketin, bizim otel rezervasyonundan tamamen habersiz olduğunu görüyoruz. Yani acenteye parayı ödüyoruz ama adımıza herhangi bir rezervasyon yapılmıyor. Dönüp bakınca, acente de yerinde yok! Bu yüzden cazip, ucuz ve avantajlı bir tatil kampanyası varsa ‘muhakkak onun altında bir şey vardır’ diye uzak durmamız gerekiyor. Tatilcilerimiz son derece dikkatli olmalı. Rezervasyon yapılıp yapılmadığını teyit etmeliyiz. Bize bu konuda çok şikâyet geliyor” dedi.