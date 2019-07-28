Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) üyesi firmaların uygulamasıyla, Türkiye’de margarinlerde trans yağ, 12 yıldır bilim dünyası tarafından “yok” olarak kabul edilen yüzde 1 seviyesinin altında bulunuyor. Türkiye, bu gönüllü uygulamayla ABD’den 11, Kanada’dan 13, AB’den de 14 yıl ileride yer alarak; Avustralya’yla birlikte, Dünya Sağlık Örgütünün 2023 küresel hedefini gerçekleştiren iki ülkeden biri oldu.
Trans yağ oranı en düşük ülkeyiz
28.07.2019 - 03:49 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, dünyanın gündeminde olan “gıdada trans yağların elimine edilmesinde” dünyaya örnek olacak bir başarı hikâyesine imza attı.
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640040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640040.aspx
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