Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom yılın ilk yarısında 745 milyon TL net kâr elde etti. Yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL ciroya ulaşan Türk Telekom’un yatırım harcamaları, yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi. Toplam abone sayısı yılın ilk yarısında, 1 milyon 57 bin artışla 47 milyona yükseldi. İnternet abone sayısı 213 bin artış ile 11,1 milyonu aştı. Mobil abone sayısı ise 851 bin artışla 22,4 milyonu buldu.

CEO Paul Doany “Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik programlarının istikrarlı uygulanması sayesinde, FAVÖK marjını, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık değerine ulaştırdık. Yabancı para riskini de geçen yıla göre önemli ölçüde azalttık. Döviz etkisinden korunmak için kullandığımız türev ürünlerin de etkisiyle, 2018’in ilk yarısında 2,4 milyar dolar olan net açık döviz pozisyonumuzu, 2019’un ilk altı ayı itibarıyla 794 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Yabancı para riskinden ve borçluluktan bu denli hızlı arınmış güçlü bilanço ile, tüm paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kâr akışı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’yi 5G’ye hazırlayacak fiber altyapıyı geliştirmeyi ihmal etmediklerini vurgulayan Doany, şu ifadeleri kullandı: 81 ildeki fiber altyapımızı 289 bin kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Fiber hane erişimi, 19,4 milyonu aştı. Ana hizmetlerimizin yanı sıra geliştirdiğimiz ve desteklediğimiz yerli ve millî teknolojiler, katma değerli dijital servislerimiz ve bilgi teknolojileri alanında sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önderlik ediyoruz.