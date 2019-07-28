Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 258 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ

GRAM ALTIN: 258,50 TL’den alınırken, 258,66 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 410,02 TL’den alınırken, 419,54 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 818,20 TL’den alınıyor ve 839,33 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.703,00 TL’den alınıyor, 1.728,00 TL’den satılıyor.