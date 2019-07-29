Sefa Bilgitekin ANKARA
Türkiye’nin de dahil olduğu 41 ülkede yapılan araştırmaya göre;
¥ AB ülkelerinde çalışanların altıda biri, Türkiye’de ise neredeyse yarısı, haftada 48 saatten fazla çalışıyor.
¥ Çalışanların yüzde 10’u, boş zamanlarında ek bir işle meşgul oluyor.
¥ Çalışırken yeni şeyler öğrendiklerini ifade eden kişilerin oranı; ABD ve AB’de yüzde72-84 arasında değişiyor. Bu oran Çin’de yüzde 55, Türkiye’de yüzde 57...
¥ Düşük eğitime sahip kesimler, kötü çalışma şartlarına sahip ve becerilerini geliştiremiyor.
¥ İşverenler, izin konusunda genelde katı davranıyor. Aileye ve kişisel ihtiyaçlara bir günde ayrılan ortalama süre 4 saat...
¥ Ülkelerin genelinde, kadınlar erkeklere kıyasla daha az kazanıyor
¥ Çalışanların yüzde 12’si; sözlü istismar, küçük düşürücü davranış, zorbalık ve tacize maruz kalıyor.