Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Türkiye’nin de dahil olduğu 41 ülkede yapılan araştırmaya göre;

¥ AB ülkelerinde çalışanların altıda biri, Türkiye’de ise neredeyse yarısı, haftada 48 saatten fazla çalışıyor.

¥ Çalışanların yüzde 10’u, boş zamanlarında ek bir işle meşgul oluyor.

¥ Çalışırken yeni şeyler öğrendiklerini ifade eden kişilerin oranı; ABD ve AB’de yüzde72-84 arasında değişiyor. Bu oran Çin’de yüzde 55, Türkiye’de yüzde 57...

¥ Düşük eğitime sahip kesimler, kötü çalışma şartlarına sahip ve becerilerini geliştiremiyor.

¥ İşverenler, izin konusunda genelde katı davranıyor. Aileye ve kişisel ihtiyaçlara bir günde ayrılan ortalama süre 4 saat...

¥ Ülkelerin genelinde, kadınlar erkeklere kıyasla daha az kazanıyor

¥ Çalışanların yüzde 12’si; sözlü istismar, küçük düşürücü davranış, zorbalık ve tacize maruz kalıyor.