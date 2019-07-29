Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nde kullanılan elektriğin yüzde 30’u güneşten üretilecek. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, karbon ayak izini azaltacak bu yatırım ile sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza attıkları için gurur duyduklarını söyledi.

ING Grubu’nun sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışına paralel faaliyet gösteren ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. ING Türkiye, çatıda yer alan 2 bin metrekarelik alanda kurulacak santral ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nde tüketilen elektriğin yüzde 30’unu karşılamayı öngörüyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini azaltacak olan ING Türkiye, bu sürdürülebilirlik projesiyle tükettiği toplam elektriğin ise yüzde 3’ünde yeşil enerji kullanımını garanti etmiş olacak. Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olan ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesini 9 ay içinde tamamlayarak üretime geçirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik konusunda bir çok önemli adımlar atan Grup, 2018 yılında iklim finansmanı için 16.5 milyar Euro kaynak oluşturdu. 2020 yılında bu rakamı 30 milyar Euro seviyesine çıkarmayı hedefleyen Grup, kendi yönettiği sürdürülebilir varlıkların toplam değerini de 6.5 milyar Euro seviyesine yükseltti. Buna ek olarak, Grup, sürdürülebilirlik konusunda adım atan firmalara uygun faizli kaynak sağladı ve ilgili startup’ları desteklemek için de 100 milyon Euro’luk fon ayırdı.

Pınar Abay: “Sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atmış olmaktan çok mutluyuz”

ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası olduğunu vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atıyor olmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı. Pınar Abay, şunları söyledi: “ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir bankacılık konusunda öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak biz de sürdürülebilirlik kapsamında önemli adımlar atıyor, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip edip destekliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi de gündemimizde. Bu paralelde Kahramanmaraş’ta yer alan Operasyon Merkezimizin çatısında yapacağımız yenilenebilir enerji tesisi ile toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında fark oluşturacak bir projeye imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz. ING Türkiye olarak sürdürülebilirlik hedefiyle sektörde örnek olacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.”