Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ve nükleer güvenliğin en önemli ekipmanlarından olan "Kor Tutucu" inşaat sahasına ulaştı.

1 Nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı olan Kor Tutucu Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaştı. Nükleer yakıtların içinde olduğu reaktör kabının altına yerleştirilecek olan bu ekipman, 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış koni şeklinde bir tank. Kor tutucu, 3. nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli ekipmanı olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ile Akkuyu NGS sahasında iş görüşmesi yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Önemli ekipmanlardan bir tanesinin sahaya intikalini görmüş olduk. Buna 'Core catcher' (Kor tutucu) deniliyor. Kor tutucu, Akkuyu NGS gibi 3. nesil santraller için tasarlanan ve nükleer güvenliği artıran bir ekipman. Bu yıl içerisinde montajı bitmiş olacak” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise “Sahaya gelen ilk büyük boyutlu ekipmanın nükleer güvenliğin bir parçası olması bizim açımızdan çok önemlidir. Yürütülen faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülmesi nükleer santralin işletmeye alınmasından önce başlar. Projenin ilk gününden itibaren nükleer güvenlik prensiplerine uyulması ve yapılan çalışmaların sürekli denetlenmesi, inşaat sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 60 yıllık işletme ömrü boyunca ki, bu süre daha da uzayabilir, bu temel yaklaşım esas alınmaktadır” dedi.

Zoteeva, “Akkuyu projesi, Rusya'da benzer bir tasarım ile inşa edilmiş ve şu anda işletilen bir nükleer santralin deneyimine dayanmaktadır. Bu tasarım, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin bir arada olduğu ve her türlü dış etkenlere karşı geliştirilen güvenlik sistemlerinin yer aldığı bir tasarımdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali için imal edilen kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış Tyajmash A.Ş. firmasının tesislerinde yapıldığı bildirildi. Tyajmash A.Ş. tesisinde daha önce imalatı yapılmış iki adet kor tutucunun, halihazırda Çin'in Tyanvan nükleer santraline montajının yapıldığı, iki adet kor tutucunun Bangladeş'in Ruppur nükleer santraline sevkiyatının yapıldığı, yine dört adet kor tutucunun ise Hindistan'nın Kudankulam nükleer santralinde kullanılmak üzere imalatının tamamlandığı belirtildi.

Kor tutucu ekipmanının kurulacağı 1 Nolu güç ünitesinin inşaatına ilişkin çalışmaların, öngörülen takvime göre devam ettiği ifade edildi. Kor tutucunun montajının yapılacağı alanın hazırlanması çalışmalarının devam ettiği kaydedilirken, inşaatın tüm aşamalarının, gerek bağımsız yapı denetim kuruluşları tarafından gerek Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle denetlendiği bildirildi.